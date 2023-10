Caso as investigações apontem a participação de militares no crime — o que tudo indica, na avaliação do próprio Exército —, eles responderão a processos por furto e associação criminosa. Se forem condenados também serão expulsos da instituição.

Crimes recorrentes

O furto e roubo de armas em unidades do Exército são recorrentes. Integrantes do PCC, com ajuda de militares, já levaram fuzis e munição de quartéis de São Paulo.

O maior roubo até então — antes de Barueri — havia acontecido no 6º Batalhão de Infantaria Leve de Caçapava, no Vale do Paraíba. Foi em oito de março de 2009. Ladrões levaram sete fuzis calibre 7,62. Os criminosos foram presos e as armas recuperadas.

As investigações apontaram que o cabo do Exército Leonardo Floriano dos Santos foi cooptado pelo cunhado Willian Vagner Storto, o Beterraba, e José Augusto Lourenço Marinho, o Sapão, ambos do PCC, para participar da empreitada criminosa.