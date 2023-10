General: Furto de metralhadoras em quartel de Barueri é o maior do Exército

O furto de 21 metralhadoras no Arsenal de Guerra, quartel do Exército em Barueri, na Grande São Paulo, é o maior crime do gênero já ocorrido na força, afirmou em entrevista coletiva o general Maurício Vieira Gama, chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Sudeste.

Vieira Gama garantiu ainda que as investigações do Exército estão avançadas e que "em breve" a Justiça Militar deve autorizar prisões cautelares de envolvidos.