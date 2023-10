Tarcísio promete linhas e extensões do metrô que não têm projeto em SP

"Estamos fazendo o projeto de engenharia, e em 2024 as obras terão início", afirmou. A SPI, porém, autorizou apenas recentemente a formulação do projeto-executivo, que "deverá ser entregue" no ano que vem.

Passageiros aguardam metrô da linha 4-Amarela Imagem: Suamy Beydoun/Agif

Linha 5-lilás, extensão até Jardim Ângela: O ex-governador João Doria prometeu que as obras até a zona sul começariam em 2021 e que a operação iniciaria até 2024.

Em setembro, Tarcísio prometeu o início das obras "no ano que vem". Só os projetos-executivos, porém, deverão ser entregues até o fim de 2024, diz a SPI.

Linha 19-celeste, extensão até Guarulhos: Prometida desde 2018, a conclusão da linha até Guarulhos virou promessa na campanha de Tarcísio. Eleito, ele passou a defender que o governo federal bancasse parte das cinco estações e um estacionamento de trens —estimados em R$ 8 bilhões— por meio do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), o que aconteceu no lançamento do programa, em agosto.