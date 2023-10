35 ônibus queimados: o que são milícias e como elas dominaram territórios

As milícias possuem forte atuação em comunidades do Rio de Janeiro. Elas começaram a se formar na década de 1980. Em pouco tempo, se tornaram organizações criminosas que exploram atividades econômicas nas comunidades periféricas, com auxílio ou protagonismo de policiais e bombeiros. Estes se organizam para combater os traficantes locais e, eventualmente, ocupam seu lugar

Quais as características de uma milícia?

O sociólogo Ignacio Cano, um dos maiores especialistas do país no assunto, elencou cinco características básicas de um grupo miliciano:

Controle de um território e da população que nele habita por parte de um grupo armado irregular; Caráter coativo desse controle; O ânimo de lucro individual como motivação central; A participação ativa e reconhecida dos agentes do Estado; Um discurso de legitimação referido à proteção dos moradores e à instauração de uma ordem.

Com o domínio de vários serviços básicos, como venda de água, gás de cozinha e outros itens de primeira necessidade das famílias, a milícia expande cada vez mais seu poder e influência, além de lucrar ilegalmente também com o tráfico de drogas.

"Sempre houve a existência de milícias que traficavam, mas eram uma minoria. Ainda há um discurso para dentro das comunidades dominadas. Porém, na medida em que não há mais um discurso público de legitimação, que a alegada 'cruzada contra as drogas' não faz mais sentido, isso reforça a tendência a fazer do tráfico uma das fontes do negócio, já que não há mais essa desculpa de libertação", explicou Cano, em entrevista ao UOL em 2018.