Trabalho infantil cresce 7% em faixa em que a população caiu 1,4%

Homens representam a maioria (65,1%), assim como pretos ou pardos (66,3%) e estudantes (87,9%), entre pessoas em situação de trabalho infantil.

Ganham menos do que o salário mínimo

Rendimento médio de R$ 716 em 2022. Pessoas de 5 a 17 anos que realizavam atividades econômicas em situação de trabalho infantil receberam cerca de 59% do salário mínimo à época (R$ 1.212).

Meninos ganham mais do que meninas. Crianças e adolescentes do sexo masculino apresentaram rendimento de R$ 757, enquanto as do sexo feminino receberam R$ 639.

Brancos receberam mais do que pretos e pardos. O valor médio do rendimento da população de cor preta ou parda era de R$ 660, aumentando para R$ 817 para a de cor branca.