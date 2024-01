Padre Júlio: CPI deveria investigar atendimento a dependentes químicos

Hoje a CPI poderia ver: Quantos Caps nós temos? Qual é o horário de funcionamento? Há uma rede articulada para as pessoas que pedem tratamento internação —seja ambulatorial ou seja de internação? Essas questões que são sérias, que são importantes e que nós temos que levar em conta. Claro, ver se os recursos públicos da saúde estão canalizados de maneira adequada para atender a população.

Se é uma CPI para procurar questões de determinadas pessoas, como se diz, 'com foco no padre Júlio', fica parecendo que a 'cracolândia' existe porque ela é patrocinada por mim. Se eu sou a causa da 'cracolândia', então é fácil: quando eu morrer, no dia seguinte ela não existe mais

Essa é uma questão complexa, densa, e que precisa ser vista por vários aspectos que envolvem ONGs e OSCs que recebem dinheiro público. Temos que discutir quais são as políticas públicas. É importante a CPI enfocar se temos metodologia adequada, se a redução de danos e a abstinência completa funciona para todos. Padre Júlio Lancelotti, coordenador da Pastoral do Povo da Rua

O padre afirmou que a questão da "cracolândia" será bastante explorada nas eleições municipais deste ano. Até agora, no entanto, diz ele, o poder público não encontrou uma solução adequada para o tema.

Toda CPI feita pelo Legislativo tem um componente político. As ações políticas estão presentes na sociedade como um todo. Nessa questão da dependência química, há diferentes visões, algumas antagônicas e divergentes.