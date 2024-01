Nova lei exclui auxílio por rompimento de barragem do cálculo de renda

O presidente Lula (PT) sancionou hoje um projeto de lei que estabelece que valores recebidos como auxílio ou indenização por rompimentos de barragens não serão considerados parte da renda.

O que aconteceu

Valores não serão determinantes para elegibilidade em programas sociais. Por exemplo, a permanência no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou outros programas assistenciais que possam ser criados no futuro.

O objetivo é evitar que essas pessoas sejam excluídas pelo recebimento de indenizações ou auxílio financeiro temporário. A lei foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (15).