De amparo social a pena de morte: como lei do crime do PCC ganhou voz

O Estatuto do PCC é um documento que contém as regras e condutas que os membros da facção devem seguir. Criado em 1993, com o surgimento da facção, ele foi registrado oficialmente seis anos depois, no Diário Oficial da Assembleia do Estado de São Paulo, em 20 de maio de 1999, durante uma CPI sobre o crime organizado. É considerado o primeiro documento registrado de um contrato social do mundo do crime no Brasil.

Quando surgiu, há 30 anos, seu objetivo principal era proteger os presos dos abusos cometidos pelos agentes penitenciários e garantir a segurança dentro das prisões. Com o tempo, o PCC se expandiu para outras áreas, como o tráfico de drogas e a extorsão de comerciantes. E algumas regras do estatuto foram mudando, baseadas nos interesses de perpetuação e disseminação da organização.

O agente penal Diorgeres de Assis Victorio, 51, trabalha no sistema carcerário desde 1994. Ele acompanhou de perto o nascimento e o desenvolvimento da facção e explica que, desde então, três versões do estatuto, também conhecido como "Lei do Crime" foram criadas. Entendê-las, afirma, é crucial, por contarem a história e a genealogia das gerações do PCC, destacando sua origem, evolução e disseminação.