Falso policial que roubava comerciantes em MS é preso; veja

Foi preso nesta terça-feira (23) um homem de 33 anos que se passava por policial civil e ameaçava e roubava comerciantes em Campo Grande.

O que aconteceu

Prisão foi feita pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul e ocorreu logo após denúncia. O dono de um comércio de Campo Grande procurou a polícia no dia 23 relatando que um homem com uma carteira funcional de policial civil retirou dinheiro da caixa registradora após anunciar uma "fiscalização" no estabelecimento.

A polícia analisou as imagens de câmera de segurança e identificou W.S.P, de 33 anos. Após "reunir demais elementos", diz a polícia, o homem foi localizado e preso no Bairro Aero Rancho, região do Anhanduizinho.