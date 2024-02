Casal vira réu em processo sobre morte de homem e mulher degolados em SP

O advogado André Doná, que representa Kathlen, afirmou que ela nega participação no crime. Mas, para o delegado responsável pelo caso, Eduardo Lima de Paula, a dinâmica dos elementos encontrados no local do crime, somado ao fato das vítimas não apresentarem ferimentos típicos de defesa, corroboraram a conclusão de que ela participou do crime.

A defesa de Kathlen esclareceu que já ingressou com um novo pedido de habeas corpus no TJSP. "A prisão não se faz necessária, podendo a mesma aguardar em liberdade o deslinde do processo", disse Doná em nota enviada ao UOL.

O UOL não localizou a defesa de Washington. O espaço segue aberto para manifestação.

A defesa de forma alguma concorda com o relatório da Polícia Civil, pois há apenas suposições de sua participação, o que ela nega, e tal fato é confirmado pelo acusado Washington. Por fim, aguardamos a manifestação do Ministério Público para saber se haverá denúncia contra Kathen e qual crime a mesma responderá, para assim realizar toda a defesa da mesma.

André Doná, advogado

Relembre o caso

Os corpos de Jimmy Pereira da Silva e de Caroline Batista foram encontrados no dia 23 de novembro. Vítimas estavam sem roupas, enrolados em lençóis e com ferimentos profundos na região frontal do pescoço. O homem também tinha marcas de facadas no peito.