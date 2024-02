Mulher negra é seguida por funcionários e acusada de furto em loja da Daiso

O sentimento é de vergonha, humilhação, porque nunca passei por isso [racismo] declaradamente. Passo pela loja todo dia porque é meu caminho, moro no Jaçanã desde que eu nasci. Depois as pessoas me falaram que me viram naquela hora na escada.

Estou sendo muito acolhida por amigos, conhecidos, mas me sinto estranha. Anestesiada.

Mirian Guedes ao UOL

O que diz a empresa

Nas redes sociais, o perfil da Daiso diz que está averiguando os detalhes do ocorrido, "incluindo a análise de todas as câmeras de segurança, depoimentos e tudo o que for necessário para a apuração dos relatos veiculados". O UOL tenta contato com a empresa.

A empresa diz que repudia todo e qualquer ato de constrangimento, discriminação, preconceito ou racismo. "Tão logo sejam apurados os detalhes do caso agiremos com total integridade e justiça".