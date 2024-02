Deputada do PSOL aciona MP-SP contra mulher que atacou casal gay em padaria

Após registro do boletim de ocorrência por parte das vítimas, o caso passou a ser investigado pela Decradi (Delegacia de Repressão aos Crimes Raciais contra a Diversidade Sexual e de Gênero e outros Delitos de Intolerância).

Agressões foram registradas em vídeo

De acordo com o boletim de ocorrência registrado por Rafael Gonzaga e Adrian Grasson, o casal chegou de carro à padaria.

Segundo os depoimentos, a mulher não permitiu que o casal estacionasse no local. Na sequência, ela teria batido no retrovisor do veículo e chamado o motorista de "viado folgado", além de ter atirado um cone contra as vítimas.

Após os três entrarem na padaria, a discussão continuou, e a mulher teria agredido o casal, provocando sangramento em ambos. Os xingamentos e parte das agressões foram filmadas pelas vítimas.

Em determinado trecho do vídeo, é possível ouvir a mulher dizer: "Os valores estão sendo invertidos. Eu sou de família tradicional. Eu tenho educação. Diferença dessa porr# aí". Outras pessoas presentes na padaria também foram ofendidas.