Suspeito de matar humorista que fez piada sobre traição é preso em MG

A vítima, caída no chão, chega a se agarrar na perna do suspeito. O homem se desvencilha, sai da loja, entra no carro e foge em seguida.

Desde o início da investigação, a Polícia Civil apura se o crime foi motivado por um vídeo divulgado pelo humorista em suas redes sociais. No vídeo, ele comentava sobre um caso de traição envolvendo um morador da cidade. Apesar de comerciante, Brito também mantinha um perfil no Instagram, onde postava esquetes de humor para os cerca de 18 mil seguidores.

Na época do crime, a Polícia Civil informou apenas que apreendeu as armas e munições em propriedade do suposto assassino do humorista. A pistola calibre 38 que teria sido usada no crime também foi apreendida com os outros armamentos. As armas estavam registradas na condição de CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador).