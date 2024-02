Jovem tem braço amputado após acidente em parque de diversões em Salvador

"Foi tudo rápido, a gente tava se divertindo. Simplesmente o brinquedo tinha dado uma balançada, e despencou. Quando despencou, eu fiquei sem entender nada. Na hora, eu nem senti que tinha batido o ombro, só escutei meu irmão gritando, sentindo dor. Eu só sai do brinquedo para ajudar ele, mas eu não consegui. Eu não podia fazer nada", disse.

A mãe dos jovens pediu por justiça. "A única coisa que eu quero nessa vida agora é justiça. Eu quero que os culpados sejam punidos. Eu creio na justiça de Deus. (...) Olhem por uma mãe que está sofrendo pela perda do braço do meu filho. Por favor, me ajude. Eu quero que os culpados sejam punidos", disse Lineia, em entrevista à TV Bahia.

Não há clareza sobre o que ocorreu com o equipamento até o momento. O caso foi registrado em um parque itinerante localizado no Campo do Pronaica na noite de ontem.

Equipes de resgate foram acionadas para retirar o jovem do brinquedo. Ele foi levado pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Geral do Estado e seguia internado na manhã de hoje.

O caso foi registrado como lesão corporal de natureza grave, resultando em perda ou inutilização de membro. Dirigentes do parque serão ouvidos e o equipamento será periciado por equipes da 13ª DT de Cajazeiras.

Parque foi interditado. A Prefeitura de Salvador interditou o parque na manhã de hoje. A decisão fica em vigor até que o laudo de perícia técnica aponte o que causou o incidente.