Operação Verão volta com câmeras, mas ainda sob críticas: 'Não combate PCC'

A medida contesta a determinação de uso do equipamento em todas as ações. Mas obriga a PM a registrar imagens da Operação Verão, no litoral de São Paulo.

Determinação do uso de câmeras surgiu em meio à escalada da violência policial. Um agente de folga matou um jovem negro com um tiro pelas costas em São Paulo no mês passado. Neste mês, a PM paulista ainda teve os casos gravados de um homem sendo jogado de uma ponte em uma abordagem e de uma idosa sendo agredida por um agente. Na madrugada desta terça-feira (17), uma PM foi filmada dando chutes em um homem já rendido no chão em Paraisópolis.

Leonel Andrade, o pai, foi morto durante a Operação Verão, em fevereiro deste ano. Ryan, o filho, morreu ao ser baleado em outra ação policial em novembro. Ambos os casos ocorreram no Morro São Bento, em Santos Imagem: Arquivo pessoal

'Medo da PM', diz mãe de Ryan

Família convive com o medo e tragédia em ações policiais. Após ter o marido assassinado em fevereiro durante a Operação Verão, a merendeira Beatriz da Silva Rosa também perdeu o filho em outra ação policial.

Ela é mãe do menino Ryan, de apenas 4 anos, baleado em novembro. Pai e filho morreram em ações diferentes da polícia no Morro São Bento, em Santos, onde Beatriz ainda mora com outros dois filhos. Leonel foi fotografado cerca de uma hora antes de morrer ao lado de muletas, sentado na calçada. A família contesta a versão de confronto da PM e diz que ele não tinha envolvimento com o tráfico.