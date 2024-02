'Não tirem a vida deles', pede mãe de fugitivo de presídio de Mossoró; veja

Mãe diz que detentos não são violentos. Nelita também direciona uma mensagem à população da zona rural de Mossoró. "Peço à população que não fique com medo, porque eles não são bandidos perigosos de estar fazendo mal às pessoas". Uma família diz ter sido feito refém durante a fuga, e os relatos às autoridades indicam que não houve violência. Contudo, Rogério e Deibson são apontados pelo MP do Acre como "matadores do Comando Vermelho do Acre".

Quero que eles sejam resgatados e voltem de novo para a prisão para que cumpram pena. Peço às autoridades que tragam o meu filho com vida, que não tirem a vida deles. Colocaram atiradores de elite. Faço esse apelo: não matem. É o apelo de uma mãe.

Nelita Nogueira da Silva, mãe de Rogério

Rogério da Silva Mendonça (esq) e Deibson Cabral Nascimento (dir) fugiram do presídio federal de Mossoró (RN) Imagem: Arte UOL

O que se sabe sobre o caso

Rogério e Deibson lideram o núcleo operacional do CV no Acre, responsável por assassinatos e execuções de crimes. A informação é do Gaeco (Grupo de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público do Acre.

Essa foi a primeira fuga em um presídio de segurança máxima no país. Segundo o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, houve falha em uma série de protocolos.