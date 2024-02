PCC está rachado e enfrenta sua pior crise em 30 anos, diz promotor

- Ano de 2018 - Gegê do Mangue e Paca são assassinados a tiros em Fortaleza no Ceará, a mando de Gilberto Aparecido dos Santos, o Fuminho, que não é batizado no PCC, mas considerado braço direito de Marcola. O promotor Gakiya disse que os dois mortos tinham descoberto que Fuminho, Wagner Ferreira da Silva, o Cabelo Duro, André de Oliveira Macedo, o André do Rap, entre outros, estavam utilizando a estrutura do PCC no Porto de Santos para exportar cocaína ao exterior, mas desviavam droga da organização. O duplo assassinato revoltou a cúpula da facção, especialmente Cego e Tiriça, e desencadeou um conflito sangrento no grupo criminoso.

- Final de 2018 - O Gaeco de Presidente Prudente anuncia a descoberta de um plano para resgatar Marcola e outros líderes do PCC na P2 de Venceslau. Gakiya afirmou que a ação seria liderada por Fuminho e que Cego seria morto durante o resgate. O plano fracassou.

- Ano de 2019 - Marcola e outros 21 líderes do PCC foram transferidos para presídios federais, a pedido de Lincoln Gakiya, após a descoberta do plano de resgate. Tiriça, Vida Loka e Wanderson Nilton de Paula Lima, o Andinho, já haviam sido removidos há mais tempo.

- Outubro de 2019 - Cego, uma das mais importantes lideranças do PCC, foi afastado da facção porque jamais concordou com os assassinatos de Biroska, seu sócio e parceiro em negócios ilícitos, e de Gegê do Mangue e Paca. Gakiya contou que o que mais revoltou Cego foi Fuminho, o coordenador dessas duas últimas mortes, ter sido perdoado por Marcola. Quando ainda estava na P2, antes de ir para presídio federal, Cego divulgou um "salve" mandando matar todos os envolvidos nas execuções de Gegê e Paca. Cabelo Duro, acusado de participar do duplo assassinato, foi morto a tiros de fuzil uma semana depois. Por causa do "salve", Cego foi excluído da organização.

- Ano de 2021 - Nadim Georges Hanna Awad Neto, o Nadim, foi sequestrado e morto pelo "tribunal do crime" do PCC. O corpo dele até hoje não foi encontrado. Segundo Gakiya, o motivo da morte foi Nadim não ter levado adiante o plano de resgate de Marcola em presídio federal. Gakiya disse que o mesmo fim teve Devanir de Lima Moreira, o Deva. Marcos Roberto de Almeida, o Tuta, assumiu a função e não teve êxito. A expulsão do PCC e a morte dele foram anunciadas pelo MP-SP, mas ele continua vivo.

- Fevereiro de 2022 - Patrick Velinton Salomão, o Forjado, sai em liberdade da Penitenciária Federal de Brasília e ocupa a função de Tuta. Gakiya contou que, atualmente, Forjado é o principal chefe do PCC nas ruas e recebeu a missão de resgatar os líderes da facção. Mas, acrescentou, quando o preso estava em Brasília teria chegado a ser ameaçado de exclusão e morte.