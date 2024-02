Mãe, filha e genro: quem são os presos pela PF por suspeita de tráfico

Nas redes sociais, Lima coleciona fotos de viagens, praticando esportes e ao lado da esposa. Em uma das postagens, ele e Larissa aparecem junto com Neymar em uma festa. O momento faz parte do documentário sobre o jogador na Netflix.

Niedja Maria de Lima Souza

Niedja e a filha Larissa Imagem: Reprodução/Instagram/@niedja_resende

Esposa de Rener, é mãe de Larissa e de mais dois meninos. Discreta, Niedja tem perfil fechado nas redes sociais. Segundo as investigações, assim como Larissa, Niedja tinha conhecimento de que os recursos utilizados para aquisição de imóveis eram fruto de atividades ilícitas. As autoridades apontam que ela e a filha se mobilizavam para ocultar o patrimônio e as transações financeiras da família.