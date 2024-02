'Crime planejado', diz secretário sobre advogado morto; vídeo mostra ação

Vítima foi morta em frente ao escritório onde trabalhava. Segundo a OAB-RJ, o advogado morto foi identificado como Rodrigo Marinho e atuava na Avenida Marechal Câmara. A identidade da vítima também foi confirmada pela Polícia Civil.

A vítima estaria voltando para o escritório quando foi alvejada. As primeiras informações indicam que um homem encapuzado saiu de um carro branco e atirou duas vezes. Depois que Rodrigo caiu, o assassino ainda fez uma sequência de disparos contra a vítima. Nada de Rodrigo foi levado, de acordo com informações da GloboNews. Testemunhas relataram ter ouvido mais de 10 disparos.

Advogado morreu no local, diz Polícia Militar. A corporação foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio, mas a vítima foi encontrada pelos agentes "já em óbito, caído ao chão, com várias marcas de arma de fogo". A PM teria encontrado 11 cápsulas no local do crime, de acordo com o Estadão Conteúdo.

Escritório da vítima fica perto da sede da OAB-RJ. A distância, segundo apurou a reportagem, seria de 87 metros entre o local de trabalho do defensor e a sede da seccional. Na mesma avenida, ficam as sedes do Ministério Público Estadual e Defensoria Pública do estado.