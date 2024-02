Justiça determina que jovem que matou amiga volte à faculdade após expulsão

A amiga foi apontada como responsável pelo disparo. Peritos da Politec (Perícia Oficial e Identificação Técnica) constataram que o gatilho foi acionado e, "no ato do disparo, o agente agressor posicionou-se frontalmente em relação à vítima, sustentou a arma a uma altura de 1,44 m do piso".

Em depoimento, a adolescente alegou que a arma era do namorado dela, na época com 16 anos. Em sua versão, ela contou se desequilibrou com o case enquanto batia na porta do banheiro para chamar a amiga e que, quando caiu, a caixa de transporte teria ficado aberta, deixando uma das armas para fora. Ela ainda explicou que não se lembra de ter apertado o gatilho, mas acredita ter acionado o disparo que matou a amiga.

Há indícios de que a cena do crime foi modificada. Duas testemunhas relataram que a limpeza do espaço em que o corpo estava — a suíte de um dos quartos do imóvel — era incompatível com o local de uma morte com tiro na cabeça, quando é comum grande derramamento de sangue.

Testemunhas relataram que a arma de onde partiu o disparo que atingiu a vítima não estava no local próximo ao corpo. Outros armamentos, que estariam em uma mesa, foram recolhidos durante a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

No dia, o pai da adolescente investigada fez um telefonema para o Samu afirmando que Isabele tinha sofrido uma queda e batido com a cabeça no chão do banheiro. Ainda na ligação telefônica, o empresário disse que a adolescente estava perdendo muito sangue, contrariando a cena que foi encontrada pelo médico neurocirurgião Wilson Guimarães Novais.

Durante o inquérito, 24 pessoas foram ouvidas pelos delegados que realizaram oitivas. A adolescente não participou da reprodução simulada. A defesa dela alegou que ela estava sem condições psicológicas de vivenciar o ocorrido. O pai da adolescente foi indiciado pela Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso pelos crimes de porte e posse de arma de fogo irregular, além de fornecer arma de fogo a menor de 18 anos, em inquérito paralelo elaborado pela 2ª Delegacia de Polícia.