Frente fria e ciclone: tempo deve mudar em parte do Brasil; veja previsão

Uma nova frente fria deve atingir o sul do Brasil no próximo domingo (3), com a formação de um ciclone extratropical, segundo a Climatempo.

Qual a previsão?

Uma das características das frentes frias é o aumento do calor antes da chegada do fenômeno: as temperaturas devem girar em torno dos 30ºC nas três capitais do sul do país.

A mudança do tempo deve ocorrer em regiões gaúchas a partir do domingo e ao longo de segunda-feira (4). A formação de frente fria deve levar instabilidade também para Santa Catarina e o Paraná. As frentes frias são formadas quando uma massa de ar frio avança sobre uma área de ar quente e úmido, provocando chuvas frontais.