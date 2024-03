Sequestro e falência: a morte de uma família que abalou o Rio de Janeiro

"O quadro que encontramos era muito impressionante, pavoroso", disse, na época, o delegado Carlos César de Mattos.

Detalhes do crime. Segundo o jornal O Globo, Wunder usou uma pistola calibre 9mm para matar a mulher, Paulette Kahane Wunder, de 48 anos, e as filhas Carolina, de 22, e Mariana Kahane, de 14. Em seguida, suicidou-se com um tiro de escopeta calibre 12.

Moradores do prédio se assustaram com o barulho e chamaram a polícia. Ainda de acordo com a publicação, vizinhos e amigos disseram que a família vivia em aparente harmonia. Carolina era estudante de Odontologia na Universidade Estácio de Sá e Mariana estava na 8ª série do Colégio Carolina Patrício, uma escola cara, localizada na zona sul da cidade.

Sequestro e falência

Oito anos antes do crime, Wunder foi sequestrado. Durante o sequestro, ele ficou 15 dias preso em um cativeiro na Favela da Rocinha. O empresário foi torturado pelos criminosos e, mesmo depois de solto, continuou sendo ameaçado.

Ele pagou US$ 200 mil de resgate, ainda segundo a Revista J.P. Na época, a família concordou em negociar sem a interferência da polícia. Esse acontecimento teria o levado a adquirir as armas.