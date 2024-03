Morte de advogado: terceiro suspeito de participação se entrega à polícia

O terceiro suspeito de envolvimento no assassinato do advogado Rodrigo Marinho Crespo, no Rio de Janeiro, se entregou à polícia.

O que aconteceu

Eduardo Sobreira Moraes, de 47 anos, era responsável por monitorar a vítima, indica a investigação. Ele se entregou na Delegacia de Homicídios da Capital na tarde desta terça-feira (5).

Sobreira foi alvo de uma operação foi realizada na segunda-feira (4), mas não foi localizado. O advogado foi assassinado a tiros no centro do Rio, na semana passada.