Morte de advogado: PM suspeito sublocou carro usado no crime, diz defesa

O cabo da PM Leandro Machado da Silva, suspeito de ter participação no assassinato do advogado Rodrigo Marinho Crespo, no Rio de Janeiro, sublocou o carro que foi usado no dia do crime, disse a defesa dele.

O que aconteceu

O advogado do PM afirmou que o veículo era sublocado "na informalidade". "Esse carro já estava alugado há muito mais de um mês", disse Diogo Macruz, que representa o policial. Leandro fez esse relato em depoimento prestado hoje (5) na Delegacia de Homicídios da capital após se entregar à polícia.

Mais cedo, a Polícia Civil do Rio também prendeu Cezar Daniel Mondêgo de Souza. Ele é outro suspeito de envolvimento na morte do advogado. Crespo foi assassinado a tiros no centro da capital fluminense na semana passada.