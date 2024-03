Fugitivo de segurança máxima é encontrado em 'hotel do crime' em MS

Um dos presos que fugiram do presídio de segurança máxima, em Campo Grande (MS), foi recapturado na noite de ontem após perseguição policial.

O que aconteceu

Naudiney de Arruda Martins, de 32 anos, estava em uma casa que funcionava como 'hotel do crime'. No local, foragidos da Justiça se refugiavam com alimentação e estadia garantida por uma facção criminosa.

O homem planejava fugir para o Paraguai. Ele teria entrado em contato com outros membros da organização para fazer seu resgate e levá-lo até a fronteira entre os dois países.