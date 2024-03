Quatro morrem após carro cair em vala e ser levado pela correnteza em Goiás

Com a chuva, houve deslizamento de terra e rompimento de asfalto. Um trecho da estrada GO-110, onde aconteceu o acidente, não resistiu ao volume de água. A via liga a cidade de Iaciara com o Povoado de Água Quente.

Foram registrados 400 mm de chuva em menos de dois dias na região. A média anual da região é de 700 mm, segundo o Corpo de Bombeiros.

O local é uma planície, o que facilita o acúmulo de água. Os bombeiros negaram as suposições de que uma barragem teria se rompido no local. O acidente aconteceu devido ao volume extraordinário de chuva, que ultrapassou a capacidade do sistema de drenagem da estrada.