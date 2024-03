Criminoso mais procurado do ES é encontrado escondido dentro de parede

O criminoso mais procurado do Espírito Santo foi preso na manhã de hoje em Vitória. Ele estava em um esconderijo dentro da casa de um familiar.

O que aconteceu

Fernando Moraes Pereira Pimenta, conhecido como Marujo, estava escondido no bairro do Bonfim. Ele foi preso durante operação da Polícia Civil do Espírito Santo.

Um vídeo do momento da prisão mostra que o criminoso estava escondido em um fundo falso em uma parede.