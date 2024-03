Esconderijo de Marujo no ES tinha fechadura eletrônica; vídeo mostra local

O esconderijo do criminoso mais procurado do Espírito Santo, preso na manhã de hoje em Vitória, tinha fechadura eletrônica e suporte para oxigênio.

O que aconteceu

Um vídeo gravado pela polícia mostrou parte do local. Nas imagens, é possível ver que a porta de entrada de esconderijo abria eletronicamente quando dois fios eram acionados.

O esconderijo era todo fechado. De acordo com a polícia, por isso, a necessidade do cilindro de oxigênio para que Marujo ficasse mais tempo no local. "Para acessar o bunker, no quarto tinha dois fios na parede, você encostava um fio no outro e uma tampa abria eletronicamente, ele se escondia ali dentro com um tubo de oxigênio. Por isso conseguiu ficar tanto tempo assim foragido, era um esconderijo bem engenhoso", falou o delegado Ricardo Almeida, chefe do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa, em coletiva de imprensa.