Ônibus 174, Rio-Niterói: relembre outros sequestros no Rio

Um ônibus foi sequestrado hoje (12) na rodoviária do Rio e 17 pessoas foram feitas de reféns por duas horas e meia. O caso se assemelha a outros episódios marcantes na cidade, como o caso do ônibus 174, que terminou com a morte de uma passageira e do sequestrador.

Ônibus 174 - 12.jun.2000

Um assaltante fez dez reféns durante quatro horas dentro de um ônibus na zona sul Rio. Durante a negociação, um agente do Bope (Batalhão de Operações Especiais) fez disparos contra o sequestrador quando ele apontava uma arma para uma das reféns. Na ação, a passageira Geiza Gonçalves foi baleada e morreu.

As vítimas saiam da PUC-Rio, na rua Jardim Botânico, quando foram abordadas pelo assaltante. Diferentemente do sequestro de hoje, na rodoviária, o ônibus sequestrado por Sandro Barbosa do Nascimento, 21, em 2000 era de circulação urbana.