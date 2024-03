Castro condecora policiais por atuação em sequestro no Rio: 'Exemplar'

Após a homenagem, houve um almoço no quartel da corporação. A celebração contou com representantes da Segurança Pública; da Polícia Militar, do Gabinete de Segurança Institucional; do Corpo de Bombeiros; entre outras autoridades.

Os policiais envolvidos na ação foram citados em edição extra do Diário Oficial.

Sequestro

Dezesseis pessoas foram feitas reféns pelo homem armado, entre elas, havia uma criança e seis idosos, segundo a Polícia Militar. Inicialmente, a corporação divulgou que eram 18 reféns, mas corrigiu a informação. O sequestrador manteve as vítimas no ônibus por cerca de três horas — por voltas das 15h até as 18h.

Duas pessoas ficaram feridas. Um homem de 34 anos, identificado como o funcionário da Petrobras Bruno Soares, foi ferido por arma de fogo. Outra pessoa foi atingida por estilhaços e teria sido atendida em ambulatório no próprio terminal. Os dois estavam fora do veículo.

O ônibus tinha como destino Juiz de Fora, em Minas Gerais. O transporte era da Viação Sampaio, cuja responsável é o Grupo Guanabara que, em nota, afirmou lamentar o episódio e comunicou a presença de equipe da empresa na rodoviária para prestar apoio aos passageiros afetados pelo ocorrido.