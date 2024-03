'Percebi que estava indo em direção aos tiros', diz passageiro no Rio

Ninguém sabia o que estava acontecendo, [houve] muitas informações confusas e o medo de um segundo sequestrador estar entre os passageiros foi tomando conta.

Sena disse que ficou em estado de inércia durante o tiroteio. "Entrei no acesso que os funcionários ficam nos guichês das companhias para me proteger. No final, estava descendo a escada rolante que dá acesso ao primeiro andar, teve mais correria e consegui sair. Mas teve muita gente que ficou presa lá dentro."

Os policiais, então, isolaram a área e afastaram todos da linha de tiro, contou o estudante. "As pessoas estavam desesperadas."

Eu nem iria viajar naquele dia, fui apenas comprar a passagem. Estava na hora errada e no lugar errado. Foi horrível, chocante.

Rodoviária foi evacuada

Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram a correria e o desespero de pessoas que tentavam se proteger dos disparos. Duas pessoas foram baleadas — uma está internada em estado grave. Bruno Lima da Costa Soares, 34, estudante e concursado da Petrobras, sofreu perfurações no coração e pulmão e teve o baço retirado durante cirurgia. A outra vítima levou um tiro de raspão e passa bem.