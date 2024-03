Influenciador é preso após tentar matar ex-namorada com 10 facadas em SP

Robson disse que encontrou a filha pálida e ensanguentada. Em entrevista ao Cidade Alerta (Record), Furlan contou que a filha conseguiu ligar para ele e avisar que Kaick havia invadido a casa. Em seguida, o pai saiu às pressas do trabalho para socorrer a jovem, mas quando chegou o influenciador já havia efetuado o ataque e tentava escapar, mas ele impediu.

Furlan também explicou que a jovem possuía medida protetiva contra o ex-namorado porque já havia sido agredida em outras ocasiões. "A cena que eu vi da minha filha pedindo ajuda, toda ensanguentada, foi terrível", relatou.

Kaick era popular no TikTok e acumulava mais de 600 mil seguidores. Na plataforma, ele postava vídeos direcionados às mulheres, com elogios e cantadas. Após a prisão, ele restringiu o sucesso a todos os seus perfis nas redes sociais. Felix também é suspeito de publicar, sem autorização, vídeos íntimos com suas ex-namoradas em plataformas adultas.

O caso é investigado pela Polícia Civil de São Paulo. Kaick Félix vai responder pelos crimes de violência doméstica, descumprimento de medida protetiva de urgência e tentativa de feminicídio. O UOL não conseguiu localizar a defesa do influenciador. O espaço segue aberto para manifestação.