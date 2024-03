Ministra do STJ toca Anitta e cita Taylor Swift em evento da OAB; veja

Daniela também diz que Taylor Swift "superou homens em todos os quesitos". "Ela superou Beatles, Rolling Stones, Michael Jackson".

Quem é Daniela Teixeira

Daniela Teixeira foi indicada ao STJ no ano passado pelo presidente Lula (PT) na vaga reservada à OAB. Ela era a única mulher que integrava a lista tríplice formada pela Corte.

A escolha de Daniela aconteceu em meio a críticas que Lula sofria pela falta de representatividade da mulheres no Judiciário.

Mestre em direito penal pelo IDP, Daniela Teixeira foi conselheira Federal da OAB Nacional nas gestões 2010/2012 e 2019/2021. Ela também foi secretária-geral da OAB-DF (2013-2015) e vice-presidente da seccional distrital (2016-2018).

A atual ministra do STJ já discutiu com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), quando ele era deputado federal. Ela bateu boca com Bolsonaro durante uma audiência na Câmara dos Deputados sobre cultura de estupro, em 2016. A advogada afirmou que a punição deveria ser aplicada "seja quem fosse" o agressor, citando "um deputado que é réu, sim".