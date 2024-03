Homem sobe em muro após ouvir tiros e morre baleado por vizinho no Paraná

Um homem foi morto após subir no muro para olhar a casa do vizinho, de onde ouviu barulhos de disparos, no último sábado (9) em Apucarana (PR). Um vídeo da câmera de segurança mostra o momento.

O que aconteceu

Bruno Emídio da Silva Júnior, de 33 anos, foi baleado no rosto. O homem estava com sua namorada em uma confraternização na casa de amigos na Rua João Batista Judaí, no distrito Pirapo.

Eles começaram a ouvir barulhos de estouro. Os presentes não souberam distinguir se eram disparos de arma de fogo ou 'bombinhas'.