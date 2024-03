Por ciúmes da namorada, homem atropela e mata idoso no ES

Um homem de 64 anos foi morto após levar uma pedrada e ser atropelado em Conceição da Barra, no norte do Espírito Santo.

O que se sabe

Segundo a PM (Polícia Militar), o suspeito é um homem de 21 anos, que confessou ter matado a vítima. Ele alegou que sentiu ciúmes ao ver a namorada supostamente beijando o homem mais velho.

O jovem contou que pegou uma pedra e atingiu o homem na cabeça e, após ele ter caído no chão, desacordado, o atropelou com um carro. O crime ocorreu no bairro Braço do Rio, na tarde de sábado (16).