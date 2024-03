Suspeita de emitir laudos falsos de câncer não tem registro de dermatologia

SBD destacou a necessidade do paciente checar se o profissional está devidamente registrado. Para obter um RQE, o profissional de medicina precisa ter concluído residência na área pretendida para atuação ou ser aprovado na prova de título de especialista da AMB (Associação Médica Brasileira). Na dermatologia, o exame é realizado anualmente pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e o registro é obrigatório para o médico divulgar a especialidade em receituários, cartões e quaisquer veículos de publicidade e propaganda médicas.

No caso de Biscaia, ela não poderia divulgar sua atuação como especialista em dermatologia por não possuir o registro. Em seu perfil no Instagram, quando mantinha ativo, a médica dizia ser "pós-graduada em dermatologia" e atuava diretamente em casos de "saúde geral, oncologia cutânea e beleza da pele". Ela excluiu o perfil após as denúncias de seus pacientes.

Carolina Biscaia exercia a profissão na Dermatto Clínica, localizada em Pato Branco, no Paraná. O UOL enviou mensagem no WhatsApp do estabelecimento e ligou, mas não obteve retorno. O advogado da médica, Valmor Antonio Weissheimer, informou que será comprovado "que não tem evidências que possam levar o órgão de classe [CRM-PR] a qualquer punição em face da profissional".

O CRM-PR instaurou sindicância de ofício para investigar as denúncias contra Carolina Biscaia. Se ficar comprovada qualquer ilegalidade médica, ela pode sofrer punições e ser processada.

Carolina Biscaia é suspeita de emitir laudos falsos de câncer de pele, segundo a polícia Imagem: Reprodução

Paciente levou 11 pontos

Pacientes que foram atendidos por Carolina Biscaia relatam prejuízos financeiros e danos emocionais. "Ela me desestabilizou e retalhou meu psicológico e o de toda a minha família", disse ao UOL uma analista administrativa, de 33 anos, que se consultou com a médica e preferiu não se identificar à reportagem.