'Médica disse que eu teria câncer, tomei 11 pontos, mas era mentira'

'Estava desesperada'

Outra mulher, de 38 anos, conta ter vivido situação parecida: ela passou por um procedimento na clínica, em janeiro deste ano. A médica, segundo ela, usou a mesma estratégia de causar pânico, na tentativa de fazer um novo procedimento dizendo que era algo grave e urgente.

No dia em que eu ia fazer o segundo procedimento com ela, liguei para a clínica e peguei os laudos. Só que o exame não tinha nada e vi que a parte do diagnóstico era diferente do que a médica tinha me mostrado. O laboratório me enviou o mesmo laudo que confrontou [com o da médica]. Disseram que o laudo anterior, da minha médica, não existia, que o laudo verdadeiro era aquele somente. Confirmaram que o laudo oficial era que eu não tinha câncer e nem nada, era só uma manchinha de pele.

Dona de casa, de 38 anos

"Eu estava desesperada, meu marido me acalmou, fomos atrás de uma segunda opinião e deu tudo certo, vimos que não era câncer", contou a dona de casa, que também preferiu não se identificar à reportagem.

Quando a mulher cancelou o procedimento, a médica teria reagido. "Ela me mandou um áudio e disse que eu precisava tirar as manchas, que isso não era brincadeira e que se fosse por causa de valores ela poderia negociar, mas que eu precisava fazer. Só que aí eu já sabia que o diagnóstico era falso e fui até a delegacia para fazer um boletim de ocorrência."

Polícia Civil identificou 22 vítimas