GO: Advogados são presos suspeitos de levar bilhetes do PCC para detentos

Dois advogados foram presos preventivamente durante a operação Honoris Criminis, deflagrada pelo MPGO (Ministério Público de Goiás) na manhã desta sexta-feira (22).

O que aconteceu

Os advogados são suspeitos de levar bilhetes do PCC para detentos. Entre as mensagens, estava a ordem para os presos criarem falsas denúncias de tortura. A expectativa era de que as denúncias forçariam uma fiscalização dos presídios por entidades e, assim, seria possível flexibilizar regras internas nas prisões de segurança máxima de Goiás.

Havia um plano para interferir nas rotinas dos presídios. Os advogados passaram aos detentos informações sobre um plano que visava afetar a rotina de saídas para banho de sol e audiências.