Crianças mandam cartas para afetados por enchentes no RS: 'Isso vai passar'

Pix para a conta SOS Rio Grande do Sul

CNPJ: 92.958.800/0001-38

Banco do Estado do Rio Grande do Sul

Diante da situação de calamidade pública enfrentada pelos gaúchos, o governo do Estado reativou o canal de doações para a conta SOS Rio Grande do Sul. Foi restabelecida a chave PIX (CNPJ: 92.958.800/0001-38), a mesma utilizada no ano passado. pic.twitter.com/M2I6zfsMNs -- Governo do Rio Grande do Sul (@governo_rs) May 2, 2024