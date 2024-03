Infiltrado não atuou em gabinetes do PSOL, diz chefe de diretório no Rio

Denúncia do Ministério Público do Rio apontou posteriormente ligação de Lima com a milícia. De acordo com investigações, ele é suspeito de ser ligado, pelo menos desde 2015, à organização criminosa que atua em Rio das Pedras e Muzema, comunidades da zona oeste do Rio.

O que mais se sabe

Presidente do PSOL no Rio diz crer que Marielle foi morta pelo que representava e pelo enfrentamento do partido às milícias na cidade. "Nossa bancada toda sempre foi muito atuante em relação a temas urbanos e é difícil dizer que ela era mais atuante em relação a esse tema do que outros vereadores",afirmou.

Para Leal, monitoramento de outras figuras ligadas ao partido ratifica essa tese. De acordo com a Polícia Federal, o PM Ronnie Lessa fez consultas relacionadas a Isadora Freixo (filha do hoje deputado federal Marcelo Freixo), ao ex-vereador Renato Cinco e ao deputado federal Chico Alencar.

Oposição a interesses dos irmãos Brazão não era feita só pelo PSOL. Em discurso na tribuna da Câmara Municipal nesta terça (26), o vereador Paulo Pinheiro (PSOL) lembrou que Fernando William (vereador do PDT que morreu de covid-19 em 2021) foi um dos que mais brigaram contra o Projeto de Lei Complementar 174, de 2016.