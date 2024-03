'Escolheram boa semana para malhar Judas', diz advogado de Domingos Brazão

Defesa de Domingos nega animosidade dos Brazão com PSOL. O atrito foi um dos motivos elencados para a morte da vereadora, de acordo com a PF.A divergência estaria ligada ao voto de Marielle contra a nomeação de Domingos, então deputado estadual, para o Tribunal de Contas do Estado, em 2015, e à movimentação do partido por ocasião da operação Quinto do Ouro, em 2017.

Em todos os casos, o Domingos saiu das situações sem ser prejudicado.

Ubiratan Guedes, advogado de Domingos Brazão

"O Ministério Público do Rio produziu um relatório que diz que Domingos não foi mandante", disse o advogado. Guedes não quis confirmar se chamará membros do órgão para depor como testemunhas ao longo do processo. O Ministério Público tocou as investigações em parceria com a Polícia Civil do Rio, que teve um de seus ex-chefes — o delegado Rivaldo Barbosa — preso ontem por suspeita de envolvimento no assassinato de Marielle.

Advogado questionou ainda a ida dos presos para presídios federais. "Os três exerceram cargos públicos, eram figuras conhecidas e não milicianos ou outro tipo de delinquentes contumazes que exigem instalações desse tipo. Será que eles só serviam para a sociedade até anteontem?", questionou o advogado.

Na tarde desta segunda (25), Guedes não tinha conseguido ler as 479 páginas do relatório da Polícia Federal. Ele recebeu a reportagem para uma conversa que durou cerca de uma hora em seu escritório, no centro do Rio.