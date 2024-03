Marielle: assassino receberia área em zona disputada por tráfico e milícia

Os terrenos já pertenceram à Cia Territorial Jacarepaguá S/A, uma empresa hoje falida. Além disso, ficam em uma área de proteção ambiental. De acordo com a Polícia Federal, os dois fatores contribuíam para que ninguém reclamasse a posse do local — o que facilitaria a invasão e grilagem daquele espaço.

Locais seriam invadidos em "empreitada milionária", segundo Lessa. Na sua delação premiada, o PM disse que a proposta dos Brazão previa que, após a invasão, ficaria a cargo dele não só a venda dos terrenos na região como a comercialização de "gatonet", gás e outros serviços tipicamente explorados clandestinamente por milícias.

Um miliciano de Rio das Pedras implementaria infraestrutura e urbanização da área, de acordo com Lessa. Também PM, o major Ronald Pereira foi preso em janeiro de 2019 na Operação Intocáveis, do Ministério Público do Estado do Rio. Dois anos depois, ele foi condenado a 17 anos de prisão por organização criminosa

Irmãos Brazão negam envolvimento com a morte de Marielle. O advogado Ubiratan Guedes, que representa Domingos, disse que tem "certeza que ele é inocente". "Ele não tem ligação com a Marielle, não a conhecia". Já Chiquinho disse que foi "surpreendido" com a prisão determinada pelo Supremo Tribunal Federal.

Lessa diz que irmãos Brazão queriam curral eleitoral

Irmãos contavam que, sob controle de Lessa, a área se tornaria fonte de votos para eles. Segundo a Polícia Federal, os irmãos são donos de um haras abandonado na região e apostavam que o contato do PM com colegas os ajudaria a obter muitos eleitores ali, como já acontece em locais como Muzema e Tijuquinha.

"Lessa desejava ter uma área para chamar de sua e explorá-la economicamente sem ter que abaixar a cabeça para outras lideranças", afirma PF em relatório. O PM obtinha "uma boa renda" com aluguel de máquinas de música e exploração de serviços em favelas, mas desejava ter um local sob seu controle.