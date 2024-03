Homem vira réu por cortar corda que segurava trabalhador em prédio no PR

"A equipe foi atendida pela funcionária do proprietário do apartamento que estaria realizando a limpeza do local. A mulher negou a entrada da equipe e dificultou a todo instante, colocando música alta no interior do mesmo e alegando que o dono não estaria no local, o que foi constato posteriormente que era falsa a alegação", diz o boletim de ocorrência.

O motivo do crime ainda é desconhecido, segundo o Ministério Público. O prédio está localizado na avenida Silva Jardim, no bairro Água Verde.

Homem já ameaçou funcionários em prédio

Funcionários disseram que sofreram ameaças de Raul Ferreira Pelegrin. O homem teria dito que iria cortar todas as cordas de todos os prestadores de serviço caso não se retirassem. As informações constam no boletim de ocorrência.

Um dos trabalhadores, que coordenava o serviço, pediu que os outros descessem imediatamente das cordas. Ele estava no telhado do prédio fazendo a supervisão quando viu o morador cortando uma das cordas e ouviu as ameaças.