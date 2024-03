Operação da PM chega a 54 mortos após suposto confronto no litoral de SP

Um homem foi morto durante uma abordagem da Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (27) no bairro Vila Júlia, no Guarujá, no litoral de São Paulo. Com essa ocorrência, o número de mortes na Operação Verão, realizada na Baixada Santista, chegou a 54.

O que aconteceu

Policiais alegam que o suspeito fugiu e se escondeu em uma casa após perceber a presença dos agentes. Então, a equipe se deslocou até a residência e afirma ter encontrado o indivíduo armado após abrir a porta do local. As informações são da SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo.

Houve intervenção da polícia e o homem morreu, informou a pasta. Uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e constatou o óbito do homem no local. Exames periciais e residuográficos — que podem indicar o uso recente de uma arma de fogo pela pessoa examinada — foram solicitados.