Contravenção e propina: o que diz miliciano sobre caso Marielle

O que se sabe:

As informações passadas por Curicica vão ao encontro da delação de Ronnie Lessa, acusado de ser o autor dos disparos contra a parlamentar e seu motorista Anderson Gomes, em março de 2018. Esquemas e assassinatos a mando de contraventores aconteciam à sombra da impunidade da DH, que, por outro lado, fazia extorsões e cobrava mensalidades da milícia, segundo o documento da PF.

O que aconteceu foi que eles não investigaram. Não havia como investigar porque se não ia chegar na contravenção, porque se chegar no Escritório do Crime, vai chegar no Rogério de Andrade e na contravenção. Como é que vai acusar a contravenção? Eles não tinham como.

O deputado federal Chiquinho Brazão (União Brasil- RJ) e Domingos Brazão, que é conselheiro do TCE-RJ (Tribunal de Contas do Rio de Janeiro) foram apontados por Ronnie Lessa como mentores intelectuais da morte da vereadora. A citação a Chiquinho motivou a transferência do caso do Superior Tribunal de Justiça para o STF.

Domingos, Chiquinho e o delegado e ex-chefe da Polícia Civil do Rio Rivaldo Barbosa foram presos no Rio de Janeiro. A operação foi deflagrada no último domingo (24) porque os suspeitos apresentavam risco de fuga. Por volta das 16h de domingo, eles chegaram a Brasília, para onde foram transferidos pela PF.

Propina mensal

Em depoimento, Orlando citou um episódio de extorsão que sua esposa e ele sofreram na Delegacia de Homicídios, na época em que Rivaldo era chefe da DH. Para que ele não fosse acusado de um crime de porte de arma de fogo, a quantia de R$ 20 mil teria sido entregue a um subordinado do delegado.