Ditadura: 'Meu filho de 5 dias ficou preso enquanto éramos torturados'

Ela estava com 33 pontos na vagina, internos e externos. O Rodrigo teve dificuldade para nascer. Eu fazia os curativos na Ana (ela estava de cama), e uma vizinha é que dava banho no Rodrigo: tratava do umbigo, essas coisas de criança, porque a Ana não conseguia, e eu não sabia fazer. A gente estava muito longe da família, todo mundo morava em Sabará.

Eles chegaram na nossa casa mais ou menos 7 horas da manhã. A gente já estava sendo vigiado pela equipe do DOI-CODI. Nosso nome e nosso endereço já tinham sido citados por uma outra pessoa, presa antes, e a gente já estava sendo vigiado.

Eu fui imediatamente levado para o DOI-CODI, que funcionava no último andar do antigo DOPS, em Belo Horizonte. Todo o último andar do DOPS — o quarto, se não me engano — foi emprestado para o funcionamento do DOI-CODI, do Exército, e a gente ficava preso nas celas do subsolo.

A Ana, nesse dia, não foi levada para a cela por causa da sua situação. A equipe que nos prendeu ficou sem saber o que fazer com ela. Naquela época, nós não tínhamos telefone, não existia celular, e os dois carros que eles estavam não tinham rádio.

Então, um deles teve que ir ao centro do DOI-CODI, informar como a Ana tava e trazer instruções do que fazer com ela. Então, à noite é que a Ana foi levada junto com o Rodrigo para o hospital militar. Ela ficou presa lá, num quarto-cela com o Rodrigo.