MPF discute criar 'centro de memória da ditadura' no antigo Dops do Rio

Ação do tempo afeta a infraestrutura do prédio, que tem carceragens masculina e feminina da época da ditadura, incluindo salas para tortura. Os locais com revestimento acústico eram utilizados para a prática contra os vistos como inimigos do regime militar. Visitas esporádicas de autoridades e representantes de direitos humanos também atestaram que as condições do prédio estão precárias, afirma o pedido.

Direito à memória inclui "recriação da compreensão coletiva" sobre o que foi o período ditatorial, afirma procurador. A informação sobre o inquérito foi divulgada nesta segunda-feira (11). O pedido é do procurador Julio José Araujo Junior, do MPF do Rio.