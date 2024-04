STM mantém prisão de militares flagrados com 230 kg de cocaína em viatura

O valor seria utilizado para auxiliar a família do sargento no pagamento de um advogado contra o padrasto da filha dele. O sargento também alegou não saber o local para entrega da droga, informação que seria repassada em Campo Grande, e que o soldado motorista não tinha conhecimento do que estava sendo transportado na carroceria da viatura.

Apesar de o general reforçar que o soldado não sabia da presença da droga, os investigadores concluíram que há indícios sobre a coautoria. A apuração reforça que houve saída da rota para o carregamento do veículo e que seria pouco provável que o soldado não questionasse o que estava no interior das caixas e sacolas, e o motivo do transporte.