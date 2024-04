Mossoró: Detentos demoraram a receber ajuda após fugirem, diz secretário

Certamente, a Polícia Federal vai avançar muito ainda nessa questão.

Captura levou "o tempo necessário", diz secretário

Ele disse que a captura dos detentos levou o "tempo necessário" mesmo com as pressões e as cobranças.

O tempo [para captura] foi o tempo necessário. Tenho dito que não se trata de uma operação matemática, nem de ciência exata, que a gente possa precisar dias. Tem que se considerar complexidade do terreno. Somos um país de dimensões continentais. A fuga ocorreu em Mossoró e eles foram presos em Marabá com a rede de suporte após a saída da unidade prisional.

O mais importante é que tínhamos que ter tranquilidade, porque nosso trabalho é fazer as coisas com profissionalismo. As pressões e cobranças existiam, mas seriam muito maiores se não tivéssemos realizado os esforços feitos.

Captura dos fugitivos

Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento fugiram da penitenciária federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte e foram encontrados e presos nesta quinta-feira (4). Foi a primeira fuga de um presídio de segurança máxima do país.