Com fuga inédita, 'matadores' ganharam status e financiamento do CV, diz PF

Os dois foram capturados em meio a um comboio formado por três veículos e com o auxílio de outros quatro comparsas a 1.600 km de Mossoró. A PF agora investiga se esses comparsas, que estariam dando apoio logístico para uma fuga ao exterior, integram a estrutura do CV no Pará.

Fuzil apreendido com fugitivos custa R$ 30 mil no mercado paralelo, dizem especialistas. "É um valor estimado. A guerrilha do tráfico pode comprar armas militares poderosas como os fuzis AR-15", disse Vinicius Cavalcante, consultor e especialista em segurança pública. Em áudio obtido com exclusividade pelo UOL, um dos agentes da PF que participou da captura disse que Rogério fez menção de atirar com o fuzil.

Contato com a cúpula do CV no Rio de Janeiro foi confirmado após família ser feita refém, aponta investigação. Três dias após a fuga, ocorrida em 14 de fevereiro, Rogério e Deibson usaram o celular de uma das vítimas rendidas na área rural de Mossoró. A informação foi confirmada pelo Ministério da Justiça.

Polícia Civil do Rio de Janeiro indicou que eles planejavam se esconder em favelas cariocas sob o domínio do Comando Vermelho. Mas investigações posteriores apontaram que a cúpula da facção na Rocinha, apontada como uma das maiores favelas do país, proibiu a ida deles para lá.

No dia seguinte à fuga, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, apontou uma série de falhas que podem ter facilitado a saída da dupla do presídio. Havia obras no local, eles teriam tido acesso a ferramentas e feito buracos nas paredes das celas onde estavam. "Foi uma fuga, diria eu, pelo menos num primeiro momento, que custou muito barato, que foi efetuada com aquilo que foi encontrado no local", disse em 15 de fevereiro.